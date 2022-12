Portogallo e Svizzera chiuderanno il programma degli ottavi di finale stabilendo poi le otto squadre che lotteranno per la vittoria finale. I portoghesi, primi nel Gruppo H, affronteranno la Svizzera, arrivata seconda nel proprio raggruppamento alle spalle del Brasile solo per differenza reti. Quote favorevoli ai portoghesi su Stanleybet.it, con il segno «1» proposto a 1,92 contro il 4,20 degli elvetici. Nel mezzo il segno «X» fissato a 3,30. Nelle ultime due sfide di Nations League ha prevalso sempre il No Goal, favorito anche martedì sera a 1,73, sul Goal offerto a 1,98. Per quanto riguarda invece i possibili marcatori del match, il favorito in lavagna è Cristiano Ronaldo, a 2,40, mentre il secondo timbro in Qatar del milanista Rafael Leao si gioca a 4,25. Sale invece a 5,50 un gol di Xherdan Shaqiri, a segno come Lionel Messi e Cristiano Ronaldo negli ultimi tre mondiali disputati.