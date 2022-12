Serbia e Svizzera si ritrovano in una fase finale del mondiale quattro anni dopo la sfida in Russia terminata 2-1 in rimonta per gli elvetici. Un risultato questo che permetterebbe agli uomini di Yakin di festeggiare la terza qualificazione consecutiva agli ottavi di finale, ma che partono indietro per i betting analyst, a 2,80, che vedono avanti invece il successo serbo a 2,60. Sale a 3,30 il segno «X». Meno equilibrio invece tra Goal, offerto a 1,73, in vantaggio sul No Goal proposto a 2. Per quanto riguarda il risultato esatto un nuovo 1-2 svizzero si gioca a 11, mentre in pole c’è l’1-1 a 6,25. Tra i possibili protagonisti del match occhi puntati su Alexsandar Mitrovic, dato come possibile marcatore – come quattro anni fa – a 2,75, come Xherdan Shaqiri fissato a 5, mentre una rete tutta bianconera con assist di Filip Kostic e gol di Dusan Vlahovic vale 15 volte la posta. Si gioca invece a 4,50 il bis di Sergej Milinkovic Savic, a segno contro il Camerun.