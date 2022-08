La FIFA ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali che la Coppa del Mondo di Qatar 2022 comincerà il 20 anziché il 21 novembre 2022: questo per permettere alla nazionale ospitante di giocare la partita inaugurale, che inizialmente doveva essere Senegal-Olanda. Si parte dunque con Qatar-Ecuador.



"Il cambiamento garantisce la continuità di una lunga tradizione, quella di cominciare con una cerimonia di apertura in occasione della prima partita che vede protagonisti i padroni di casa o i campioni in carica. La decisione ha fatto seguito a una valutazione delle implicazioni operative, nonché a un processo di consultazione approfondito e a un accordo con le principali parti interessate e il paese ospitante".