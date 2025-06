Mondiali 2026, come funzionano gli spareggi

AFP via Getty Images

Il cammino verso la fase finale deiinizia in maniera pessima per l'si concluderà solamente nel marzo del prossimo anno con gli. Ma come funzionanoLe partite per le qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 2026, che si disputerà tra, decideranno le partecipanti al prossimo torneo iridato, il primo ad essere stato ampliato a ben. Il numero di posti disponibili per ciascuna singola confederazione è dunque aumentato, modificando anche i relativi format di qualificazione che nel caso delle Nazionali europee nello specifico è di

che si disputerannoinsieme alle2024/25 che non si sono già qualificatciascuno con semifinali e finali a gara unica. Successivamente,