Mondiali 2026, l'Italia per non fallire la terza qualificazione consecutiva: in quota Azzurri avanti sulla Norvegia di Haaland

AFP via Getty Images

Un obiettivo da non fallire. L'comincia a pensare già a giugno 2026, quando in Canada, Stati Uniti e Messico si giocherà la 23esima edizione dei Mondiali. Prima c'è però da centrare la qualificazione, che manca dal 2014: dopo l'uscita dalla Nations League, il cammino si è fatto in salita. Gli Azzurri sono ora inseriti nel gruppo I insieme a Norvegia, Israele, Moldova ed Estonia. Per i bookmaker, Donnarumma e compagni partono comunque avanti: su Sisal, infatti, il primo posto è in lavagna a 1,50, con ladata a 2,50 e Israele a 16. Più lontane, a 300, Moldova e Israele.

Guardando oltre, per i betting analyst, l'Italia - evitata quella che sarebbe una terza clamorosa eliminazione consecutiva - è offerta vincente a 10, al pari di Germania e Argentina. La Nazionale favorita è la Spagna, data a 6,50, seguita dal tris formato da Brasile, Inghilterra e Francia, il cui trionfo paga 7,50 la giocata.