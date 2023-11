Dopo l’ultima effervescente sessione estiva del calciomercato,(fino ad oggi più attenta agli sport motoristici, al tennis e al golf)(grazie anche all’arrivo di stelle del calibro di Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar Jr., solo per citarne alcuni) mostrando al mondo i muscoli (in campo economico), ma anche una(senza possibilità di risposta per i potenziali concorrenti).Il calcio, pertanto, sta diventando, da un lato un “soft power”. L’obiettivo primario del governo saudita, attraverso la realizzazione di una serie di(tutti da realizzare entro il 2030) è l’(Pil), così da entrare di diritto fra le prime 10 economie mondiali, riducendo, nel contempo, la dipendenza del Regno dalle entrate petrolifere (fino ad oggi ricchezza primaria di questo Stato).Da pochi giorni poi è arrivata anche la notizia ufficiale dell’assegnazione dell’organizzazione della FIFA Word Cup.“Il più grande spettacolo della terra, così come lo ha definito di recente lo stesso Gianni Infantino, presidente della FIFA, “sarà organizzato nel 2026 in Nord America da Canada, Messico e Usa. Le prossime due edizioni si terranno, pertanto, nel 2030 in Africa (Marocco), Europa (Portogallo e Spagna) e Sud America, con tre gare celebrative (Argentina, Paraguay, Uruguay) e".Ospitare un Mondiale di calcio è una vetrina internazionale unica. Ne sa qualcosa il Qatar, precedente edizione iridata (dove l’Arabia Saudita, con il suo team nazionale, ha sconfitto, a sorpresa, lo scorso 22 novembre 2022, l’Argentina di Leo Messi laureatasi poi campione del mondo). Certamente, che, adesso, sono pronti a sfruttare l’impatto infrastrutturale del piano Saudi Vision 2030, per presentarsi, quattro anni più tardi, conAl centro quindi il più importante evento FIFA per stupire il mondo e creare così una legacy infrastrutturale tale di intercettare, post evento iridato, milioni e milioni di turisti (anche non appassionati di football), invitandoli a recarsi in Arabia Saudita per conoscere la modernità delle soluzioni tecnologiche del Regno (il prossimo 28 novembre,) e le bellezze paesaggistiche dei diversi territori unite ad una cultura millenaria dal profondo fascino (solo a livello di turismo religioso si passerà da 8 a 30 milioni di persone su base annua).Nel frattempo, solo per citare, l’Arabia Saudita è già al lavoro per realizzarecaso si parla di un investimento pubblico compresodi euro (nascerà una città avveniristica lungo una linea retta di lunga 170 km, su tre diversi livelli, e con veicoli a guida autonoma oltre a treni ad alta velocità, il tutto raggiungibile in appena 20 minuti da un punto all’altro),, la nuova città-stato, ribattezzatadi euro e dovrebbe essere completata prima del 2026. Sarà unae i servizi di assistenza, logistica, sicurezza e assistenza a domicilio saranno assicurati attraverso sistemi di intelligenza artificiale e/o. Tutto questo, così come gli altri progetti inseriti nel piano “Saudi Vision 2030”, saranno visibili e fruibili in occasione del Mondiale di calcio del 2034.