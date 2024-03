Mondiali 2034, l'Arabia Saudita lancia la campagna per la candidatura: logo, slogan e video ufficiale

جاء الوقت لنشارك طموحنا مع العالم.. #ترشح_السعودية2034



الاتحاد السعودي لكرة القدم يطلق الهوية الرسمية الخاصة بملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034، والذي يحمل شعار #معًا_ننمو



للمزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني لملف الترشح https://t.co/BZOBLXsNQi pic.twitter.com/64AvvsiBed — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) March 1, 2024

Laha lanciato ufficialmente la propria campagna, con cui candidarsi ad ospitareDopo aver annunciato - ad ottobre 2023 - la propria intenzione di candidarsi per ospitare i Mondiali,Con lo sloganla SAFF ha anche svelato logo della candidatura, sito Internet ed un cortometraggio che celebra il calcio nel Paese.- Yasser, a tal proposito ha dichiarato: "Raccontare la nostra storia calcistica al mondo è di enorme importanza. E crediamo che 'Crescendo. Insieme' sia la descrizione perfetta e semplice del nostro approccio per ospitare, si spera, il torneo tra 10 anni". "La candidatura per ospitare un Mondiale è resa possibile solo dalla rapida trasformazione di cui il Paese sta godendo. Abbiamo fatto progressi senza precedenti sia nel calcio maschile che in quello femminile e la nostra candidatura è un invito aperto al mondo ad unirsi a noi in questo entusiasmante viaggio". "Come abbiamo dimostrato quando abbiamo accolto persone di oltre 100 nazionalità al Mondiale per Club 2023 in Arabia Saudita a Jeddah, crescendo insieme il futuro è luminoso".Hammad Albalawi,, ha inoltre affermato: "Questa campagna è alimentata dalle speranze e dai sogni di 32 milioni di persone. La nostra responsabilità è presentare la migliore offerta possibile alla FIFA, rendere orgoglioso il nostro Paese e soddisfare la fiducia riposta su di noi da oltre 130 Paesi"."Associazioni di tutto il mondo hanno sostenuto la nostra candidatura. Grazie alla Vision 2030 ed al sostegno incondizionato dei leader del nostro Paese, lo sport sta aiutando a liberare la passione ed il potenziale della nostra gente e, come dice lo slogan della nostra campagna, la candidatura dell'Arabia Saudita per ospitare la Coppa del Mondo 2034 significa far parte di una famiglia calcistica globale, con tifosi, giocatori e federazioni che crescono tutti insieme".Lo slogan cerca di includere sia la rapida ascesa dell'Arabia Saudita, sia l'impatto positivo che ospitare il torneo avrebbe sul calcio internazionale e sulla stessa Coppa del Mondo.L’Arabia Saudita ha ospitato oltre 100 eventi internazionali in quasi 40 sport negli ultimi 6 anni e lo slogan della campagna mira a catturare lo spirito di quel legame per aiutare a costruire un futuro migliore.È composto da nastri multicolore intrecciati, che mostrano simboli iconici del calcio e culturali a formare il numero '34', l'anno in cui l'Arabia Saudita sogna di ospitare la Coppa del Mondo. I cinque colori distintivi del logo rappresentano la diversità del Paese: ambra, simbolo di calore e generosità; verde, per riflettere valli e montagne; rosso, che trae ispirazione dalle barriere coralline del Mar Rosso; lavanda, che celebra la fioritura dei fiori di campo; giallo, segno di una nuova entusiasmante alba per la nazione.n un unico Paese, accogliendo squadre provenienti da 6 confederazioni. Per seguire la campagna della candidatura, visitare Saudi2034bid.com. I tifosi possono sostenere e festeggiare il lancio della campagna utilizzando gli hashtag #Saudi2034bid e #GrowingTogether.