Mondiali a 64 squadre, l'Arabia Saudita: "Pronti per l'edizione 2034"

. Possibile un nuovo cambio di format per la massima competizioni per le nazionali, qualora laaccettasse la proposta per espandere il torneo dalle attuali 48 squadre, rilanciata nelle scorse settimane dallagià per l'edizione del, quella del centenario che, proprio per questo motivo, si disputerà anche in Argentina, Uruguay e Paraguay.- A rilanciare la proposta è stato direttamente il ministro per lo sport dell'Arabia Saudita, Paese organizzatore dei Mondiali 2034. Qualora la FIFA accettasse, tratterebbe di un altro cambio di format nel giro di poche edizioni: già la prossima infatti, che si giocherà neltra, vedrà un ampliamento con le nazionali partecipanti che

- Come riporta l'agenzia di stampa Reuters, il principeha parlato in di questa possibilità in occasione del Gran Premio di Formula Uno in Arabia Saudita, a Gedda: "". Il principe, inoltre, ha sottolineato l'infrastruttura già esistente per accogliere i pellegrini islamici, citando i quattro milioni di persone che si sono recate alla Mecca per l'Umrah durante il Ramadan di quest'anno e i cinque milioni attesi per l'Hajj.

- La CONMEBOL ha dunque ora un alleato molto importante in merito alla propria proposta, vista la crescente influenza del Paese mediorientale nell'organizzazione di grandi eventi calcistici e non., pur sottolineando come un allargamento del numero di partecipanti ai Mondiali non sia uno dei temi sul tavolo al momento, considerando anche che la prima edizione a 48 squadre non si è ancora disputata.