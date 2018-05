Ventisette nuovi alberghi sono stati costruiti a Mosca in preparazione al Mondiale, per un totale di cinquemila camere. Lo riporta la Tass citando il vicesindaco di Mosca Marat Khusnullin. Secondo Khusnullin il Mondiale ha dato un forte impulso al settore turistico nella capitale, aumentandone la visibilità internazionale. "L'attenzione che riceverà Mosca durante il Mondiale farà si che la quantità di turisti continuerà ad aumentare anche dopo la sua conclusione" ha aggiunto il vicesindaco, come si legge sull'Ansa.