ar. Resta da capire però se la Rai trasmetterà le partite in esclusiva, poichéper la messa in onda delle partite del Mondiale., nonostante la novità del torneo che si giocherà durante il periodo pre-natalizio, prezioso in termini di pubblicità ed ascolti. Alcune indiscrezioni emerse dal quotidiano Libero affermano che la Rai non riuscirà a rientrare dell’investimento fatto per impossessarsi dei diritti tv:. Una cifra simile a quella incassata da Mediaset nel 2018 con i Mondiali in Russia (90 milioni di euro), ai quali però, come purtroppo ben ricordiamo, l’Italia non partecipò.. Poiché le partite che l’Italia disputerà sicuramente (se dovesse qualificarsi) sarebbero solamente tre, ovvero quelle del girone, si aprirebbe un grande punto interrogativo per quanto riguarda la fase successiva, quella ad eliminazione diretta. Se l’Italia arrivasse in finale giocherebbe sette partite, che garantirebbero quindi almeno sette boom di ascolti: insomma, la Rai avrà un motivo in più per tifare gli Azzurri.e sotto il profilo strategico. Un investimento azzardato o intelligente? Non ci resta altro che aspettare l’inizio dei Mondiali per scoprirlo.