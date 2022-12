è il secondo ottavo di finale dei Mondiali di Qatar 2022 e la vincente andrà a completare il primo accoppiamento dei quarti di finale del torneo. Una sfida forse inaspettata, data la qualificazione forse a sorpresa dell'Australia come seconda del proprio girone davanti alla delusione Danimarca. Sembrava meno scontato anche il passaggio del turno da prima del girone della "Scaloneta" di Leo Messi dopo il ko all'esordio con l'Arabia Saudita.Questo è il primo confronto tra Argentina e Australia dall'amichevole del settembre 2007, vinta 1-0 dall'Argentina grazie a un gol di Martin Demichelis. È anche il primo incrocio in assoluto ai Mondiali tra queste due Nazionali. L'unica vittoria dell'Australia contro l'Argentina in sette sfide (1N, 5P) risale al luglio 1988 nell'Australia Bicentenary Gold Cup: 4-1 con gol di Paul Wade, Charlie Yankos (2) e Vlado Bozinoski. Anche l'attuale allenatore Graham Arnold ha giocato in quella partita per i Socceroos.non ha ancora segnato un gol nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali (tutti e otto i suoi gol sono arrivati ​​nella fase a gironi). Ha effettuato 23 tiri senza segnare nelle fasi a eliminazione diretta di questa competizione finora. Il fuoriclasse argentino ha fornito un assist negli ottavi di finale in ciascuna delle edizioni 2010, 2014 e 2018, rendendolo l'unico giocatore ad aver fornito almeno un assist vincente in ognuna delle fasi a eliminazione diretta dei tre Mondiali precedenti.è stato direttamente coinvolto in due dei tre gol dell'Australia ai Mondiali del 2022 (un gol, un assist). È uno dei soli tre giocatori nella storia dell'Australia a vantare almeno un gol e almeno un assist in una singola edizione di questa competizione, insieme a Tim Cahill (due gol, un assist) e John Aloisi (un gol, due assist), entrambi nel 2006.(4-3-3): Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Fernández, Mac Allister; Gómez, Messi, Álvarez.(4-3-3): Ryan; Degenek, Rowles, Souttar, Behich, Baccus, Mooy, Irvine, Leckie, Duke, McGree