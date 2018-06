Nella scorsa edizione fu eliminata alla fase a gironi, chiudendo con zero punti. L’avventura mondiale dell’Australia non riparte con buone premesse, perlomeno a guardare le quote sull’esordio dei Socceroos, domani contro la Francia, una delle grandi favorite per alzare il trofeo a Russia 2018. Sul tabellone 888Sport.it il colpo della nazionale di Bert van Marwijk viaggia a 10 volte la posta. Un’impresa che non ha particolarmente stimolato la fantasia degli scommettitori: solo il 5% ha creduto nel «2», nonostante l’Australia arrivi in forma all’appuntamento, avendo vinto le due amichevoli pre-mondiale, con Repubblica Ceca e Ungheria. La grandissima maggioranza (l’80%) ha puntato sulla Francia, data a 1,25 appena, mentre il pareggio vale 6,50. Ragionando sempre sugli obiettivi dell’Australia, il più plausibile è quello di chiudere il girone muovendo almeno la classifica. Uno o più punti conquistati sono dati a 3,75. Molto più difficile andare oltre il miglior risultato di sempre (gli ottavi centrati nel 2006 (chiusi con l’eliminazione in extremis contro l’Italia): l’arrivo ai quarti viaggia a 18 contro 1.