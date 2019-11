Incredibile qualificazione dell'Italia alle semifinali dei mondiali di beach soccer, in corso di svolgimento ad Asuncion, in Paraguay: gli Azzurri nei quarti hanno sconfitto la Svizzera per 5-4 all'ultimo secondo di gioco, grazie a una magia di Zurlo, autore di una splendida tripletta, dopo una grande rimonta dall'1-3 al 4-3.



ORA LA RUSSIA - ​Il tutto senza bomber Gabriele Gori, il numero 10 da 13 gol nella prima fase, uscito per infortunio dopo pochi minuti. Ora gli uomini di Del Duca affronteranno la Russia, capace di eliminare il Brasile super favorito: la semifinale è in programma sabato alle 20.15. Nell'altra semifinale di fronte Portogallo e Giappone.