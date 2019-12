Per la seconda volta nella propria storia l'Italia del Beach Soccer torna a giocare la finale del Mondiale e lo farà a partire dalle 22 contro il Portogallo allo ​Los Pynandi Stadium di Gran Asuncion in Paraguay. Una finale che manca dal 2008 per gli Azzurri quando l'allora nazionale allenata da Giancarlo Magrini fu battuta dal Brasile per 5-3. E dopo due quarti posti consecutivi oggi Gori, Zurlo e compagni, da campioni d'Europa in carica, proveranno a scrivere la storia e dopo aver battuto ai supplementari la Russia in semifinale dovranno vedersela con il Portogallo di Madjer, autentico mostro sacro di questo sport e più volte premiato come Pallone d'oro, che ha eliminato in semifinale il Giappone.





ITALIA: Del Mestre, Gentilin, Chiavaro, Ramacciotti, Gori; Percia Montani, Frainetti, Marinai, Corosiniti, Zurlo, Palmacci, Carpita. All. Del Duca.



PORTOGALLO: Andrade, Coimbra, Jordan, Be Martins, Leo Martins, Petrony, Andre Lourenco, Torres, Ruben Brilhante, Madjer, Von, Belchior. All. Mario Narciso.