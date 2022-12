Il Brasile, già agli ottavi di finale e con un primato nel girone G solo da formalizzare, affronta un Camerun alla ricerca di punti qualificazione nell’ultima giornata del girone. Dopo un punto nelle prime 2 gare, per passare il turno agli africani servono i 3 punti e un risultato favorevole da Svizzera-Serbia (gli elvetici sono a quota 3). Situazione dunque complicata per la squadra di Rigobert Song. Calcio d’inizio alle 20 al Lusail Stadium.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



CAMERUN (4-2-3-1): Epassy; Fai, Wooh, Ebosse, Tolo; Zambo Anguissa, Kunde; Mbeumo, Choupo-Moting, Moumi Ngamaleu; Aboubakar. All. Song.



BRASILE (4-2-3-1): Ederson; Dani Alves, Militao, Bremer, Alex Telles; Fabinho, Fred; Antony, Rodrygo, Martinelli; Gabriel Jesus. All. Tite.