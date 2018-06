Archiviati i gironi A e B, inizia oggi la seconda giornata anche per i gruppi C e D del Mondiale di Russia. Si apre con la sfida tra Danimarca e Australia, che per i Socceroos vale già come uno spareggop, mentre alle 17 è il turno della Francia di Griezmann e Mbappé, che ha l'occasione di anticipare la qualificazione nella sfida di giornata col Perù, ma che vuole soprattutto replicare agli scettici dopo la cattiva prestazione all'esordio. Si chiude alle 20 col piatto forte di giornata, il big match tra Argentina e Croazia, che rischia già di essere l'ultima chiamata per Messi e soci.





PROBABILI FORMAZIONI





DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen; Kvist, Delaney; Poulsen, Eriksen, Sisto; Jorgensen



AUSTRALIA (4-3-3): Ryan; Behich, Milligan, Sainsbury, Risdon; Mooy, Rogic, Jedinak; Leckie, Nabbout, Kruse.





FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, L. Hernandez; Matuidi, Kantè, Pogba; Mbappè, Griezmann, Dembelé.



PERU' (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Rodriguez, Ramos, Trauco; Tapia, Yotun; Flores, Cueva, Farfan; Carrillo.





ARGENTINA (3-4-3): Caballero; Mercado, Otamendi, Rojo; Salvio, Mascherano, Lo Celso, Acuna; Messi, Aguero, Pavon.



CROAZIA (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Badelj; Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic.





DOVE VEDERLE

Le prime due gare saranno visibili in chiaro sui canali Italia 1 e su Mediaset Extra, mentre Argentina-Croazia sarà trasmessa dalle 20 su Canale 5. Danimarca-Australia prenderà il via alle 14 mentre il fischio d'inizio di Francia-Perù sarà alle 17.