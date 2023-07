Tutto pronto per i Mondiali di calcio femminile 2023. L’Italia va a caccia del titolo, ma la nazionale favorita è quella degli Stati Uniti che cerca conferme dopo il successo del 2019: in tutto sono 32 le squadre che dal 20 luglio fino al 20 agosto si daranno battaglia in Nuova Zelanda e Australia. Le Azzurre di Milena Bertolini sono nel Gruppo G con Svezia, Sudafrica e Argentina e il calendario prevede l’esordio lunedì 24 luglio (ore 8:00) contro l’Argentina, la seconda gara sabato 29 luglio (ore 9:30) contro la Svezia e la terza mercoledì 2 agosto (ore 9:00) contro il Sudafrica. Il primo obiettivo è ovviamente quello di superare la fase a gironi e raggiungere gli ottavi di finale: le Azzurre possono imporsi visto che passano le prime due e sono nettamente favorite insieme alla Svezia. Sulla lavagna scommesse la squadra del ct Bartoloni è quotata per il passaggio del turno a 1.20, con le scandinave che sono messe anche meglio a 1.04. Rischiano quindi Argentina e Sudafrica, che sono proposte agli ottavi rispettivamente a 4.00 e 12 volte la posta. Situazione ben diversa per quanto riguarda le quote antepost per la vittoria del torneo. Gli Stati Uniti sono in prima fila a 3.40, con Inghilterra e Spagna a chiudere il podio a 4.50 e 6.50. L’Italia dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo per sfidare i pronostici che la danno vincente a 75 volte la posta.