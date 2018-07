Erokhin per Kuzyayev è un cambio che entrerà nella storia dei Mondiali: quella operata al 97' da Cherchesov, ct della Russia, è infatti la prima volta in cui viene effettuata la quarta sostituzione in una rassegna iridata, grazie al nuovo regolamento concessa nei supplementari, dopo gli ingressi di Granat, Cheryshev e Smolov.



GRANDE NOVITA' COME IL VAR - Una possibilità già vista al Mondiale per club di dicembre, ma mai nella Coppa del Mondo: una rivoluzione che consentirà ai ct di gestire diversamente i cambi durante il match e anche in vista dei rigori. Insieme al VAR, l'aumento delle possibili sostituzioni rappresenta la novità più importante di questa edizione dei Mondiali.