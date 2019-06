Seconda giornata del Mondiale femminile in Francia, nella quale le favorite non tradiscono le attese. Nel gruppo B, fatica più del previsto ma incamera i 3 punti la Germania, che batte di misura la Cina grazie a un gol di Gwinn. La Spagna va addirittura sotto contro il Sudafrica (di Kgatlana il primo storico gol di questa nazionale nel Mondiale), prima di ribaltare il risultato e imporsi per 3-1 grazie alla doppietta su rigore di Jenni e al gol della sicurezza di Lucia Garcia. E' il primo successo in assoluto delle Furie Rosse in Coppa del Mondo.



In serata, la Norvegia, che figura nel raggruppamento A (lo stesso della Francia padrona di casa), sconfigge nettamente la Nigeria: il 3-0 delle scandinave è frutto delle reti di Reiten e Utland e di un autogol di Ohale.