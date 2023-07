Sono cominciati i tanto attesi Mondiali femminili 2023, in corso tra Nuova Zelanda e Australia, con i primi 90’ che hanno già dato qualche indicazione in più su quello che ci si può aspettare dal torneo. Secondo gli esperti, gli Stati Uniti rimangono la Nazionale favorita per la vittoria finale, offerta tra 3,45 e 3,50, ma alle loro spalle c’è da registrare lo scatto della Spagna, che si assesta tra 4,50 e 4,60 (contro il 6,50 precedente al via della competizione). A farne le spese è l’Inghilterra, che non ha brillato contro Haiti, vincendo con un solo gol di scarto: la Nazionale dei Tre Leoni vede ora il titolo a quota 7, alla pari della Germania. Poche speranze, invece, per l’Italia: un gol di Cristiana Girelli nel finale ha regalato il successo all’esordio contro l’Argentina, ma la Nazionale guidata da Milena Bertolini, per quanto riguarda il titolo, paga tra le 75 e le 130 volte la posta giocata. Diverso il discorso qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, che con la vittoria sulle sudamericane si avvicina a 1,20. A 5, invece, la vittoria del Gruppo G, contro l’1,15 della favoritissima Svezia.