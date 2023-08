Mercoledì 2 agosto alle 9:00 l’Italia ha l’occasione di riscattarsi ai Mondiali di calcio femminili 2023. Le azzurre di Milena Bertolini hanno la chance di ottenere il pass per gli ottavi dopo l’esordio vincente contro l’Argentina e il devastante ko per 5-0 nella seconda gara contro la Svezia: per andare avanti nella competizione potrebbe bastare anche un pareggio contro il Sudafrica, ma saremmo condizionati dal verdetto della sfida tra la Svezia e l’Argentina. Per evitare qualsiasi problema l’Italia deve puntare alla vittoria contro una squadra che nelle prime due giornate ho mostrato qualità ma ha ottenuto un solo punto. Il successo è comunque alla portata delle azzurre che sulla lavagna scommesse sono favorite a quota 1.63, contro il pareggio a 3.80 e la vittoria delle sudafricane, che ci condannerebbe all’eliminazione, a 4.90. Milena Bertolini dovrebbe dare spazio davanti a Valentina Giacinti, proposta in gol sulla lavagna marcatori a 2.75. Finora l’unica rete azzurra al Mondiale è stata messa a segno da Cristiana Girelli, che non è sicura di partire titolare ma gode della fiducia dei bookmaker: un suo gol è proposto a 2.50.Buone notizie arrivano anche da quelle che sono le quote sull’altra sfida del nostro girone. La Svezia ha mostrato di essere la squadra più in palla e parte nettamente favorita anche contro l’Argentina: il segno 2 legato alla vittoria delle scandinave vale 1.52 e l’Italia deve sperare che non vincano le sudamericane, proposte per i tre punti a quota 5.75.