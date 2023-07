Manca poco per il via agli attesissimi Mondiali femminili 2023 di calcio, in scena tra Australia e Nuova Zelanda. L’Italia si presenta ai nastri di partenza da outsider, con l’obiettivo di migliorare il piazzamento del 2019, quando si fermò ai quarti di finale. Decisamente più complicata la vittoria finale, che gli esperti vedono rispettivamente a 50 e 76 volte la posta giocata, mentre si sale a 81 su 888sport.it. La Nazionale favorita è quella degli Stati Uniti, che punta al terzo successo di fila: la quota delle statunitensi si attesta tra 3 e 3,50. La concorrenza è però agguerrita, con l’Inghilterra che insegue 5,50, mentre per Spagna e Germania si sale rispettivamente a 6,50 e 8. Il primo step per le ragazze di Milena Bertolini sarà quindi innanzitutto superare la fase a gironi, per poi pensare ad affrontare partita per partita: obiettivo che appare alla portata, dato che la qualificazione agli ottavi da parte delle Azzurre si gioca a quota 1,30.