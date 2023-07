I Mondiali femminili sono alle porte. L’Italia c’è ma per la squadra azzurra l’obiettivo è superare il girone e poi provare a sorprendere anche i pronostici. Questi vedono le americane favorite ad alzare la Coppa del Mondo, davanti a inglesi e spagnole. L’edizione 2023 del torneo iridato si preannuncia spettacolare. Sarà giocata in Australia e Nuova Zelanda e al via è presente la stragrande maggioranza delle giocatrici più forti del globo. Evento di portata mondiale, Espn ha stilato il ranking delle migliori 25 giocatrici che faranno parte del Mondiale. Nessuna italiana presente a testimonianza del ruolo marginale che gli esperti si aspettano per la nostra Nazionale. Bonansea, Girelli e compagne però vogliono stupire e, magari, essere presenti nel ranking di fine competizione. Vediamo la rassegna di seguito.