E' finita nel mirino della critica per quell'esultanza contro l'Inghilterra, ora Alex Morgan, stella degli Stati Uniti finalisti al Mondiale femminile, difende il suo gesto "del thè": " Due cose: uno, la mia esultanza era una sorta di "questo è il thè'", un modo di dire che significa raccontare una cosa, diffondere notizie. Sophie Turner fa la stessa cosa abbastanza spesso ed è la mia attrice preferita, quindi non era assolutamente un insulto all'Inghilterra".



ATTRIBUTI - "Seconda cosa: credo che ci siano due pesi e due misure con le donne nello sport, nel senso che ci si aspetta che siamo umili nei nostri successi e che festeggiamo ma non troppo; che lo facciamo, ma con moderazione. Invece vediamo uomini esultare ovunque nei grandi tornei. Mostrando che hanno gli attributi e cose così e quando penso al mio sorso di thè rimango un po' sorpresa, viene da ridere per le critiche" ovvio riferimento a Ronaldo e Simeone tra andata e ritorno negli ottavi di finale di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid.