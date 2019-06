Con le tre partite disputate oggi, è iniziata la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale femminile. Per quanto riguarda il gruppo A, la Nigeria si rimette in corsa per la qualificazione grazie al successo per 2-0 sulla Corea del Sud (autorete di Kim e gol di Oshoala); rimane in testa a punteggio pieno la Francia padrona di casa, che batte per 2-1 la Norvegia grazie al rigore decisivo di Le Sommer.



Nel big match del giorno, invece, la Germania supera di misura la Spagna con la rete di Daebritz e rimane leader solitaria del gruppo B.