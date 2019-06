Quattro gare nel Mondiale femminile in corso in Francia. Hanno aperto Cina e Spagna, in una sfida terminata 0-0, e Sudafrica-Germania, con la netta vittoria delle tedesche, un 4-0 firmato Leupolz, Dabritz, Popp e Magull. Germania alla terza vittoria su tre, passa il turno con le iberiche seconde nel Gruppo B. Cina, con 4 punti, in lizza per uno dei tre migliori terzi posti, che garantiscono la qualificazione.



Nel Gruppo A, poi, vittorie per Francia e Norvegia: le transalpine vincono 1-0 contro la Nigeria, mentre le norvegesi 2-1 con la Corea del Sud. Norvegia seconda, Francia prima, Nigeria terza a 3 punti.