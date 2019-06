Rieccole, le Azzurre. L'Italia femminile torna in campo, oggi alle 18, per la seconda giornata del Gruppo C, che ha visto ieri la rimonta dell'Australia ai danni del Brasile. Di fronte la Giamaica, le Reggae Girlz rinate grazie a Cedella Marley, la primogenita di Bob Marley: vincere per andare in vetta da soli, allungare sulle altre e per la fase a eliminazione diretta.



ANCORA BONANSEA - Alle 18, a Rennes, il ct Bertolini punta ancora sul 4-3-1-2, con due cambi: Bergamaschi sulla linea dei centrocampisti al posto di Galli, con Guagni terzino destro e Bartoli a sinistra. Davanti, infine, davanti al numero 10 Girelli, fuori Mauro e dentro Sabatino.



ITALIA-GIAMAICA (inizio gara ore 18, in tv su Rai 2 e Sky Calcio 2)



PROBABILI FORMAZIONI



Giamaica (4-3-3): Schneider; Bond-Flasza, Swaby, Plummer, Backwood; Sweatman, Solaun, Swaby; Matthews, Shaw, Carter.



Italia (4-3-1-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi, Giugliano, Cernoia; Girelli; Bonansea, Sabatini.