Dopo la gioia, arriva una grossa conferma: l'Italia di Milena Bertolucci è tornata in campo nella seconda giornata del Gruppo C dei Mondiali femminili, in scena in Francia, alle ore 18 contro la Giamaica di Hue Menzies, in scena allo Stadio Auguste-Delaune di Reims, vincendo per 5-0 con la tripletta di Girelli (uno su rigore) e la doppietta di Galli e volando a 6 punti, risultato che vale gli ottavi di finale aritmetici. Dopo la vittoria all'esordio contro l'Australia, le Azzurre si confermano e si giocheranno poi il primo posto del girone nella terza gara contro le brasiliane, martedì 18 giugno. Cedono le giamiacane, che avevano perso 3-0 nel primo turno contro il Brasile, e sono dunque eliminate.



LE FORMAZIONI UFFICIALI::



GIAMAICA (4-4-2): Schneider; Campbell, Plummer, A. Swaby, Blackwood; Adamolekun, Solaun, C. Swaby (dal 46' Sweatman), Asher; Shaw, Grey (dal 66' Brown).



ITALIA (4-3-3): Giuliani; Guagni (dal 57' Boattin), Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi (dal 65' Galli), Giugliano, Cernoia; Sabatino, Girelli (dal 72' Giacinti), Bonansea.







h 18.00 Stadio Auguste-Delaune, Reims: GIAMAICA D-ITALIA D 0-5 - 8', 25' e 46' Girelli (I), 71' e 81' Galli (I)





LA CRONACA:



94' - Termina il match, l'Italia vince 5-0.



86' POKERISSIMO ITALIA, ANCORA GALLI! Gran palla filtrante di Giugliano, Galli dribbla il portiere e deposita in rete.



71' - POKER ITALIA, GALLI! Gran tiro dalla distanza della neo entrata, palla in rete.



46' - TRIS ITALIA, ANCORA GIRELLI! Tripletta di Girelli, Italia sul 3-0: cross di Giugliano, colpo di testa e rete, approfittando dell'errore del portiere in uscita.



45' - Finisce il primo tempo: Italia avanti 2-0.



27' - Traversa di Sabatino: batti e ribatti in area dopo un corner, la palla finisce sulla parte alta della traversa.



25' RADDOPPIO ITALIA, ANCORA GIRELLI! Doppietta di Girelli: corner e inserimento, colpo di coscia e rete. Due a zero per le Azzurre.



8' - RIGORE PER L'ITALIA, GIRELLI SEGNA! Intervento scomposto di A. Swaby in area su Bonansea: l'arbitro va a rivedere al VAR e assegna il rigore, Girelli prima sbaglia ma Schneider si muove troppo presto. Giallo per il portiere giamaicano e ripetizione: la seconda volta segna, 30 reti in Nazionale.



1' - Fischio d'inizio.