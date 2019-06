Vincere ancora per volare agli ottavi di finale da prime, senza fare calcoli. L’obiettivo è ben chiaro all’Italia, che domani affronta il Brasile nella terza e ultima giornata del Gruppo C del Mondiale femminile. L’obiettivo non è semplice per le ragazze di Milena Bertolini e i precedenti non aiutano, anzi. Nelle tre sfide contro le verdeoro l’Italia ha sempre perso e parte da sfavorita nella gara di domani a Valenciennes: sul tabellone 888sport.it il Brasile è dato a 2,55, si sale a 3,10 per il pareggio, mentre la terza vittoria delle azzurre nel girone vale tre volte la scommessa. L’ultima sfida tra le due formazioni al mondiale è del 1999, allora vinsero le brasiliane per 2-0: lo stesso risultato domani, ma a favore dell’Italia, è dato a 15,00. Sfida nella sfida tra le due bomber delle nazionali: nelle scommesse sul primo marcatore della gara, riferisce Agipronews, è leggermente favorita Cristiane del Brasile (4 gol fino a ora), data a 5,60, mentre Cristiana Girelli è data a 6,25.