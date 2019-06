Italia Campione del Mondo? Secondo le quote fornite da Microgame a decine di siti di gioco, l’evento vale 40 volte la posta scommessa nella modalità antepost. Sempre secondo i dati del provider, si legge in una nota, sarà la nazionale di calcio femminile del paese ospitante quella favorita per la vittoria finale dell’ottava edizione dei campionati mondiali.La vittoria della Francia o degli Stati Uniti, infatti, vale appena 4 volte la giocata effettuata. Secondo i bookmaker italiani prima delle azzurre figurano anche: Germania (quota 6.00); Inghilterra (7.00); Olanda, Giappone e Australia (15.00); Brasile (20.00); Spagna, Canada e Svezia (22.00); Norvegia (30.00).Invece, sempre tra i protagonisti dell’evento ma con meno chance delle italiane ci sono: Nuova Zelanda, Repubblica Ceca e Cina (50.00); Argentina, Cile e Scozia (100.00); Nigeria e Camerun (200.00); Sudafrica (300.00); Thailandia e Giamaica (500.00).L’appuntamento di dimensioni planetarie sarà inaugurato domani, venerdì 7 giugno, dal match tra Francia e Korea, mentre la prima uscita dell’Italia è in programma domenica contro l’Australia. Nel girone dell’Italia anche Brasile e Giamaica: anche le quote delle vincenti i gruppi sono disponibili nella sezione antepost.Inoltre, per tutte le giornate di qualificazione e poi per l’avvincente fase ad eliminazione diretta, sarà disponibile il programma completo delle possibili scommesse prematch. Per gli appassionati un vero e proprio regalo: un mese di calcio internazionale, con in campo anche l’Italia, ed infinite possibilità di partecipazione.