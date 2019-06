Il sogno mondiale delle azzurre può continuare. Alla vigilia degli ottavi di finale con la Cina, gli analisti SNAI danno ampia precedenza all'Italia, che pur chiudendo con una sconfitta la prima fase ha conquistato il primo posto nel girone. Per la sfida di Montpellier la nostra Nazionale parte a 1,97, contro il 4,25 della Cina e il 3,05 del pareggio al termine dei minuti regolamentari. Il vantaggio della Bertolini e delle sue ragazze è confermato anche nelle scommesse sul testa a testa (che tengono conto anche di eventuali supplementari e rigori), dove le azzurre si giocano a 1,40 contro il 2,65 della squadra di Xiuquan. Quanto ai precedenti più recenti, si registra invece una perfetta parità, con un pareggio e una vittoria per parte Nelle prime tre partite disputate la Cina ha segnato e subìto un solo gol, una tattica "conservativa" che in quota premia l'Under (massimo due reti complessive) nettamente avanti a 1,45, e con l'Over a 2,55. Nelle scommesse sui marcatori è di nuovo il momento di Cristiana Girelli: la capocannoniere dell'Italia apre il tabellone sulle marcatrici, a 2,75, davanti a Barbara Bonansera (3,00) e Valentina Giacinti (3,75); tra le cinesi gli occhi sono puntati su Li Ying, a 5,00.