Rieccole, le Azzurre, per gli ottavi di finale del Mondiale. L'Italia femminile torna in campo, oggi alle 21.00, per il primo turno a eliminazione. Di fronte la Cina, che nella fase a gironi ha collezionato una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Quello di domani sera sarà l’ottavo incrocio fra Italia e Cina. Queste due nazionali si sono incontrate sette volte nella loro storia col bilancio che pende a favore delle azzurre che vantano tre successi contro i due ottenute dalle asiatiche (2 i pareggi). L’ultimo precedente però sorride alla Cina che ha vinto 2-0 nel dicembre 2015. L’ultimo successo delle azzurre contro le Rose d’Acciaio risale al 2008. La Cina ha vinto un solo match ad eliminazione diretta in un mondiale giocata contro una formazione europea. Il precedente favorevole risale al quarto di finale 1995, quando le asiatiche eliminarono ai rigori la Svezia. La Cina non si qualifica da Germania 2011.



ANCORA BONANSEA - Alle 18, allo Stade de la Mosson di Montpellier, il ct Bertolini punta ancora sul 4-3-1-2: pronto il ritorno dall’inizio di Giacinti in attacco accanto a Bonansea, con la conferma di Girelli sulla trequarti. A centrocampo Cernoia, Galli e Giugliano. In difesa spazio a Guagni, Gama, Linari e Bartoli.



ITALIA-CINA (inizio gara ore 18, in tv su Rai 1, Sky Sport 1 e Sky Calcio Mondiali)



PROBABILI FORMAZIONI



Italia (4-3-1-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Galli, Giugliano, Cernoia; Girelli; Giacinti, Bonansea. All. Bertolini.



Cina (4-4-2): Shimeng; Han Peng, Wu, Lin, Liu Shanshan; Wang, Zhang, Wang Yan, Yasha; Shanshan Wang, Li Ying. All. Xiuquan Jia.