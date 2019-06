Domenica alle ore 13 scenderanno in campo le Azzurre. C’è grande attesa anche perché l’Italia torna a partecipare alla fase finale dopo 20 anni dall’ultima volta. In lavagna Better l’Australia è super favorita a 1,63; l’Italia, guidata in panchina da Milena Bertolini, è quotata a 4,90 per la vittoria, il pareggio è a 4,05. Ad opporsi alla corazzata australiana c’è l’ottimo percorso delle azzurre nella fase delle qualificazioni, con 7 vittorie e 1 sola sconfitta. Le altre due squadre del girone sono il Brasile e la Giamaica.