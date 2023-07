L’Italia Femminile scalda i motori in vista dell’esordio, lunedì 24 luglio alle ore 8 italiane, nel Mondiale contro l’Argentina. Le ragazze di Milena Bertolini arrivano alla rassegna iridata con una formazione che è un mix tra veterane e giovani già affermate in ambito nazionale e internazionale: l’Italia, per ammissione delle stesse protagoniste, farà un passo alla volta con la speranza di eguagliare o migliorare i quarti di finale del 2019 in Francia. Azzurre, secondo gli esperti, favoritissime a 1,57 contro il 5,50 dell’Albiceleste mentre si scende a 4,25 per il pareggio. Under e Over si equivalgono, entrambi offerti a 1,85, e così il risultato esatto di 2-1 a favore dell’Italia si gioca a 8,25 mentre quello per l’Argentina pagherebbe 18 volte la posta. In questa ottica attenzione anche al Ribaltone in quota a 7,50. La ct Bertolini non ha ancora sciolto i dubbi su chi guiderà l’attacco azzurro ma un posto dovrebbe essere di Barbara Bonansea, pronta a guidare le sue compagne alla vittoria e a migliorare il bottino di due reti nel Mondiale precedente. Una doppietta del bomber della Juventus è data a 8,25: Bonansea prova a inserirsi nella scia di Betty Vignotto che, nell’unico precedente giocato dall’Italia contro l’Argentina, realizzò addirittura una tripletta alle sudamericane. Occhio poi a Valentina Giacinti che, con il 9 sulle spalle, vuole esordire entrando subito nel tabellino dei marcatori, un’impresa che è in quota a 2,75. Sul versante opposto, la difesa guidata da Elena Linari a Paulina Gramaglia, attaccante delle Houston Dash, e fedelissima del ct Portanova: una sua rete all’Italia si gioca a 3,50.