Alle 15, a Valenciennes, contro l'Olanda la Nazionale di Milena Bertolini gioca per la storia. Per la prima semifinale di sempre in un Mondiale femminile e per conquistare uno dei tre pass a disposizione per le formazioni europee per le Olimpiadi di Tokyo. Per Bonansea e compagne è la grande occasione per provare a vendicare l'eliminazione per mano delle campionesse d'Europa nel play-off di qualificazione al precedente Mondiale. Occhi puntati sulla stella del Barcellona Martens e soprattutto su bomber Miedema, miglior marcatore assoluto nella storia della nazionale olandese.





LE FORMAZIONI UFFICIALI



ITALIA (4-3-3): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Galli, Giugliano, Cernoia; Bergamaschi, Giacinti, Bonansea. All. Bertolini



OLANDA (4-3-3): van Veenendaal; van Lunteren, van der Gragt, Bloodworth, van Dongen; Groenen, van de Donk, Spitse; van de Sanden, Miedema, Martens. All. Wiegmann​





Valenciennes, ore 15





MONDIALE FEMMINILE, QUARTI DI FINALE





Italia-Olanda