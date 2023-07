Secondo appuntamento mondiale per l'Italia, che alle 9.30 al Regional Stadium di Wellington affronta la Svezia, che condivide la vetta della classifica con 3 punti. Un match che alla luce del 2-2 tra Argentina e Sudafrica potrebbe già regalare alle Azzurre il pass per gli ottavi di finale. Una vittoria consentirebbe all’Italia di festeggiare la qualificazione con 90’ di anticipo, ma anche in caso di pareggio la squadra di Milena Bertolini si presenterebbe all’appuntamento del 2 agosto con le Banyana Banyana avendo a disposizione due risultati su tre.



FORMAZIONI UFFICIALI



SVEZIA (4-2-3-1): Musovic; Bjorn, Ilestedt, Eriksson, Andersson; Angeldahl, Rubensson; Rytting, Asslani, Rolfo; Blackstenius. Ct. Gerhardsson.



ITALIA (4-3-3): Durante; Di Guglielmo, Linari, Salvai, Boattin; Dragoni, Giugliano, Caruso; Bonansea, Beccari, Cantore. Ct. Bertolini.