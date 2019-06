Rapide, aggressive, ben messe in campo: le ragazze di Milena Bertolini hanno tutto per superare in bellezza gli ottavi di finale del Mondiale femminile, domani a Montpellier contro la Cina. Su Stanleybet.it, si legge in una nota, il pronostico sul testa a testa tende decisamente all'azzurro, con l'Italia a 1,37 e la Cina a 2,90. Quanto alle quote sull'«1X2», azzurre a 1,95, asiatiche a 4,00, pareggio al 90' a 3,05. La Cina è passata agli ottavi fra le migliori terze, con una vittoria e un pareggio, segnando e subendo un solo gol. Una squadra evidentemente prudente e attenta alla fase difensiva. Ecco perché è improbabile un risultato finale pirotecnico ed ecco perché la quota dell'Under precipita fino a 1,50, con l'Over che tocca 2,40.A proposito di gol, l'Italia spera soprattutto in Cristiana Girelli (una sua rete vale 2,00), e Barbara Bonansea (a 2,25), che finora hanno segnato in questo mondiale rispettivamente tre e due volte. Si attende ora il gol di Daniela Sabatino (2,25), ancora all'asciutto.I responsi dei gironi e dei primi ottavi di finale hanno logicamente cambiato la betting list di Stanleybet.it per la scommessa sulla vittoria finale. L'Italia, partita da 50, è ora scesa a 25. Sempre favoriti gli Stati Uniti, a 2,75, in campo questa sera con la Spagna. Seguono la Francia a 5,00 e la Germania a 6,00.