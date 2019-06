Vittoria sul campo e negli ascolti. La nazionale italiana conquista sempre più fiducia al Mondiale femminile. Battuta la Cina per 2-0, la squadra di Milena Bertolini si è qualificata ai quarti di finale e sa di poter contare su un pubblico numeroso, visto che 4 milioni 579 mila telespettatori hanno fatto il tifo per le azzurre nel match con le asiatiche. Ora l’Italia sogna, anche se le prossime avversarie (sabato pomeriggio) sono da temere. Sulla lavagna Betaland il successo delle Azzurre contro l’Olanda (ai quarti dopo la vittoria contro il Giappone) è proposto a 3,45, contro il pareggio a 3,20 e il segno «2» a 2,10. Tutte equilibrate le sfide dei quarti e le quote sono particolarmente alte. Anche in Norvegia-Inghilterra (di giovedì sera) il «2» appare più probabile ma a quota 2,00. A 3,55 il successo delle scandinave. Francia-Stati Uniti è senza dubbio il big match con le padrone di case a 3,05, il pari a 3,10 e il «2» per le nordamericane a 2,30. Strada più in discesa per la Germania contro la Svezia. Le tedesche sono favorite a 1,70, mentre il colpo svedese paga addirittura 5,00 volte la posta. Sulla lavagna Betaland si può scommettere anche sul sogno mondiale: l’Italia spera a 15 volte la posta, con gli Stati Uniti che sono nettamente favoriti a 2,50. Sul podio anche Germania e Francia a 5,50.