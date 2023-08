L’Italia di Milena Bertolini è già ad un bivio del suo Mondiale. Dopo la pesante sconfitta per 5 a 0 contro la Svezia, le Azzurre sono costrette a vincere contro il Sudafrica per centrare l’obiettivo qualificazione agli ottavi di finale. Vietato sbagliare dunque e, per gli esperti di Sisal, le ragazze della Bertolini sono nettamente favorite: il successo azzurro è infatti proposto a 1,65, si sale a 5,00 per la vittoria delle sudafricane, mentre il pareggio – altro risultato utile in chiave qualificazione, in caso di mancata vittoria dell’Argentina contro la Svezia – è a 3,90. C’è ottimismo intorno all’Italia, anche se il primo posto nel Gruppo G sembra ormai appannaggio della Svezia, le Azzurre sembrano avere la qualificazione in pugno, a 1,25, contro il 6,00 del Sudafrica e il 7,50 dell’Argentina. Cristiana Girelli è l’autrice dell’unico gol realizzato finora dall’Italia in questo Mondiale, quello che ha regalato alle Azzurre la vittoria contro l’Argentina: proprio lei è la prima candidata a segnare nel match di Wellington. Una rete dell’attaccante della Juventus è proposta a 2,25, attenzione anche a Barbara Bonansea, Valentina Giacinti e Chiara Beccari, terzetto a 2,50. Tra le sudafricane, le più pericolose sono Thembi Kgatlana e Hildah Magaia, entrambe a 4,00.