Vincere per assicurarsi il passaggio del turno senza pensare al risultato di Argentina-Svezia. È questo l’obiettivo dell’Italia del ct Bertolini, che dopo la pesante cinquina rimediata dalle scandinave, affronta il Sudafrica da seconda del girone con il futuro tutto nelle proprie mani. Sarà una partita alla portata di Bonansea e compagne, offerte a 1,62, contro il primo successo delle africane visto a 4,80. Oscilla tra 3,80 e 4,10 il pareggio, che potrebbe diventare buono per le azzurre in caso di risultati positivi dall’altra sfida del girone. Grande equilibrio per i bookie tra No Goal - il terzo consecutivo per l’Italia - leggermente favorito, a 1,87, sul No Goal, visto a 1,89. Per quanto riguarda il risultato esatto invece, in pole c’è la seconda vittoria per 0-1 a favore delle italiane, proposto a 7,50, con il 2-1 per il Sudafrica fissato a 17. Dopo la panchina contro la Svezia, vuole ritrovare il campo Cristiana Girelli, match-winner contro l’Argentina, offerta a 2,20 nel tabellino dei marcatori, quota che sale a 5 volte la posta in caso sia ancora lei ad aprire i conti. Occhi puntati anche su Valentina Giacinti, data in rete a 2,75 e Barbara Bonansea, a 3.