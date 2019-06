La vittoria sulla Cina ha permesso alle azzurre di approdare ai quarti di finale. Sabato alle ore 15, allo Stadio du Hainaut di Valenciennes, le ragazze del ct Milena Bertolini avranno di fronte l’Olanda che, all’ultimo minuto di gioco, ha sconfitto un ottimo Giappone, campione nel 2011 e seconda nel 2015. Le Orange, campionesse d’Europa in carica, hanno sempre vinto in questo mondiale; per Bonansea e co., si legge in una nota, un’occasione straordinaria per entrare nella storia, sarebbe la prima volta dell’Italia femminile alle semifinali di un Mondiale. Inoltre, un successo sulle “Tulipane” permetterebbe alle azzurre di stare ad un passo dalle Olimpiadi. I tre pass per Tokyo 2020 verrebbero assegnati alle tre migliori squadre europee e, viste le altre sfide (Norvegia-Inghilterra, Germania-Svezia, Francia-Stati Uniti), non è vietato sognare. Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, offre ampia scelta di giocata per questa partita. L’Olanda parte con i favori del pronostico, il successo nei 90 minuti di gioco è quotato a 2,15, il pareggio è a 3,20, la vittoria dell’Italia è a 3,45. I