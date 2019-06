Mondiali femminili, il pronostico di Italia-Olanda, in programma sabato, sia propizio alle nostre avversarie. Il segno «1» azzurro vale 3,60, la vittoria arancione si gioca a 2,05, il pareggio al 90' è a 3,30. I quarti di finale cominciano domani, con Norvegia-Inghilterra. Avanti a 2,00 le inglesi, reduci da una burrascosa vittoria con il Camerun (le africane volevano abbandonare il campo per protesta). Norvegia a 3,60, mentre la «X» viaggia a 3,35. Venerdì, uno scontro di altissimo livello tra Usa e Francia, una sorta di finale anticipata. Gli analisti di Stanleybet.it puntano sulle americane, a 2,25, ma la Francia non è distante, a 3,10, stessa quota del pareggio che porterebbe ai supplementari. Sabato, subito dopo l'Italia, giocheranno Germania e Svezia. Per le svedesi la partita è fortemente in salita: l'«1» tedesco è a 1,70, il pari a 3,40, l'impresa svedese vale 5 volte la scommessa.