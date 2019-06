Intervenuta ai microfoni di Roma TV, la centrocampista giallorossa Annamaria Serturini ha parlato dei Mondiali femminili al via dopodomani: "Il bilancio del ritiro che abbiamo fatto è più che positivo, abbiamo anche vinto per 3-1 nell’ultima amichevole con la Svizzera. Sono state tre settimane di duro lavoro, ma per un Mondiale è quello che ci vuole. Venti anni di assenza da un Mondiale sono tanti, ma questo ci darà l’energia e la carica per cercare di riportare il miglior risultato possibile, ragionando partita per partita".