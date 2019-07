Il sogno delle azzurre al Mondiale di calcio femminile è terminato ai quarti contro l’Olanda. Le ragazze di Milena Bertolini abbandonano la competizione con la consapevolezza di aver giocato un gran torneo, ma le semifinali saranno una questione tra Stati Uniti (sempre più favorite dopo la vittoria con la Francia, nazione ospitante), l’Inghilterra, la Svezia, e l’Olanda. Squadre di nuovo in campo martedì sera con l’Inghilterra che se la dovrà vedere con gli Usa. La Nazionale a stelle e strisce ha il morale al massimo ed è favorita su Betaland, come si legge in una nota, a quota 1,80, contro l’Inghilterra che nonostante la bella vittoria contro la Norvegia si gioca a 4,30. A 3,35 il pareggio. Grande equilibrio nell’altra sfida. L’Olanda, “killer” dell’Italia, ha un leggero vantaggio nel pronostico contro la Svezia. Su Betaland la vittoria Orange vale quota 2,20. Più alte le offerte per il pareggio (3,10) e per il «2» 3,25.Sulla lavagna antepost le nordamericane spiccano il volo, soprattutto dopo la vittoria al Parco dei Principi di Parigi contro la Francia. La nazionale di Jill Ellis a questo punto si gioca campione 1,75. L’Europa risponde con l’Inghilterra a 5,00, l’Olanda a 6,00 e la Svezia a 7,00.