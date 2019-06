Partenza super per l'Italia nel mondiale femminile di calcio. Le azzurre hanno superato la ben più quotata Australia nella prima partita del Gruppo C. La prestazione delle ragazze di Milena Bertolini ha emozionato il pubblico e smosso anche i bookmaker, che dopo ieri hanno rivalutato fortemente le possibilità dell'Italia nel torneo. Nella scommessa su chi vincerà il girone, ad esempio, le azzurre hanno scavalcato l'Australia e ora sono a 2,75 sul tabellone Sisal Matchpoint, subito dietro il Brasile (dato a 2,00) avversario nell'ultima partita del girone. Deciso anche il balzo in avanti nella scommessa sul trionfo: alla vigilia l'Italia era intorno a 40 volte la scommessa, adesso è a 25,00, inserita tra le possibili outsider.