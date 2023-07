Dopo la vittoria per 1-0 contro l’Argentina l’Italia si prepara per la seconda giornata dei Mondiali di calcio femminili 2023: sabato 29 luglio alle 9:30 le azzurre della ct Milena Bertolini se la vedranno con la Svezia, che ha 3 punti nel Gruppo G grazie al successo all’esordio contro il Sudafrica. Di fatto c’è in palio il primo posto nel girone in un match che per Cristiana Girelli e compagne sarà comunque molto complicato. Questa volta c’è infatti da sfidare i pronostici della vigilia: le scandinave sono favorite sulla lavagna scommesse a 1.79, quota distante rispetto al segno 2 a 4.55. A 3.35 c’è il pareggio che piazzerebbe le due nazionali in testa al gruppo G con quattro punti. In zona gol la più attesa è Valentina Giacinti: la sua firma sulla sfida è proposta a quota 5.50. Cristiana Girelli dovrebbe partire ancora dalla panchina, ma potrebbe decidere la gara come è successo contro l’Argentina: l’attaccante della Juventus è proposta in rete a 4.00. Il passaggio del turno (si qualificano agli ottavi le prime due squadre classificate di ogni gruppo) sembra comunque alla portata delle azzurre ed è bancato a 1.20.