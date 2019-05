La FIFA ha diramato i convocati delle 24 squadre partecipanti alla fase finale del mondiale femminile, per un totale di 552 calciatrici.



Argentina

Portieri: Correa, Garton, Pereyra.

Difensori: Barroso, Stabile, Sachs, Cometti, Gomez, Chavez, Juncos.

Centrocampisti: Santana, Bravo, Banini, Mayorga, Benitez, Coronel, Ippolito.

Attaccanti: Oviedo, Jaimes, Bonsegundo, Potassa, Larroquette, Menendez.



Australia

Portieri: Williams, Micah, Arnold.

Difensori: Simon, Polkinghorne, Alleway, Catley, Kennedy, Carpenter, Allen.

Centrocampisti: Luik, Logarzo, Kellond-Knight, Van Egdmon, Yallop, Gorry, Harrison.

Attaccanti: Foord, De Vanna, Gielnik, Raso, Fowler, Kerr.



Brasile

Portieri: Barbara, Aline Villares, Leticia Izidoro.

Difensori: Fabiana, Erika, Tayla, Tamires, Leticia Santos, Kathellen, Monica.

Centrocampisti: Thaisa, Andressa Alves, Formiga, Camila Martins, Anderssinha, Luana.

Attaccanti: Debinha, Marta, Cristiane, Beatriz, Ludmila, Raquel, Geyse.



Camerun

Portieri: Ngo Ndom, Mambingo, Ongmahan.

Difensori: Manie, Leuko, Ejangue, Johnson, Awona, Meffometou, Sonkeng.

Centrocampisti: Feudjio, Yango, Meyong, Abena, Ngo Ndoumbouk, Ngo Mbeleck.

Attaccanti: Nchout, Aboudi, Ngono Mani, Enganamouit, Akaba, Takounda, Abak.



Canada

Portieri: Labbe, Sheridan, D'Angelo.

Difensori: Chapman, Buchanan, Zadorsky, Quinn, Woeller, Agnew, Hellstrom.

Centrocampisti: Rose, Grosso, Lawrence, Scott, Schmidt, Fleming

Attaccanti: Riviere, Huitema, Sinclair, Carle, Prince, Beckie, Leon.



Cile

Portieri: Endler, Campos, Torrero.

Difensori: R. Soto, Guerrero, Lara, Diaz, Pardo, Galaz, Toro, Saez.

Centrocampisti: C. Soto, Araya, Aedo, Lopez, Gutierrez, Balmaceda, Duran.

Attaccanti: Rojas, Urrutia, Grez, Huenteo, Zamora.



Cina

Portieri: Xu H, Peng Sh M, Bi X L.

Difensori: Liu Sh Sh, Lin Y P, Wu H Y, Li J Y, Wang Yan, Wang Y, Li W.

Centrocampisti: Han P, Tan R Y, Zhang R, Yao W, Luo G, Liu Y.

Attaccanti: Lou J H, Wang Sh, Yang L, Li Y, Wang Sh Sh, Song D, Gu Y Sh.



Francia

Portieri: Durand, Bouhaddi, Peyraud-Magnin.

Difensori: Perisset, Renard, Torrent, Tounkara, Karchaoui, Majri, Mbock Bathy Nka, Debever.

Centrocampisti: Henry, Geyoro, Bilbault, Bussaglia, Thiney, Clemaron.

Attaccanti: Le Sommer, Diani, Laurent, Gauvin, Asseyi, Cascarino.



Germania

Portieri: Schult, Benktarth, Frohms,

Difensori: Simon, Hendrich, Maier, Hegering, Goessling, Elsig, Gwinn, Schweers, Doorsoun.

Centrocampisti: Oberdorf, Huth, Marozsan, Dabritz, Dallmann, Leupold, Magull, Knaak.

Attaccanti: Schuller, Popp, Buhl.



Giamaica

Portieri: Schneider, McClure, Jamieson.

Difensori: Hudson-Marks, Plummer, Sweatman, Blackwood, Bond-Flasza, A. Swaby, Patterson.

Centrocampisti: Silver, C. Swaby, Solaun, Asher, Shim, Campbell.

Attaccanti: Brown, Shaw, Cameron, Carter, Matthews, Adamolekun, McCoy.



Giappone

Portieri: Ikeda, Yamashita, Hirao.

Difensori: Utsugi, Semeshima, Kumagai, Ichise, Minami, Miyagawa, Miyake.

Centrocampisti: Sugita, Nakajima, Sakaguchi, Ueki, Hasegawa, Momiki, Miura, Endo, Shimizu.

Attaccanti: Iwabuchi, Sugasawa, Kobayashi, Yokoyama.



Inghilterra

Portieri: Bardsley, Telford, Earps.

Difensori: Bronze, Greenwood, Houghton, Bright, Stokes, Williamson, McManus, Daly,

Centrocampisti: Walsh, Scott, Moore, Stanway, Carney, Staniford.

Attaccanti: Parris, Taylor, Kirby, Duggan, White, Mead. Italia

Portieri: Giuliani, Marchitelli, Pipitone.

Difensori: Gama, Linari, Guagni, Bartoli, Fusetti, Boatting, Tucceri.

Centrocampisti: Bergamaschi, Galli, Rosucci, Parisi, Bonansea, Serturini, Cernoia, Giuliano.

Attaccanti: Sabatino, Girelli, Tarenzi, Mauro, Giacinti.



Corea del Sud

Portieri: G A Kang, M J Kim, B R Jung

Difensori: E M Lee, Y A Jeong, B R Hwang, D Y Kim, S J Lim, D Y Shin, S G Jang, H R Kim,

Centrocampisti: M A Lee, S H Cho, M R Moon, Y M Kang, Y J Lee, S D Lee, C R Kang

Attaccanti: S Y Ji, S B Jung, M Y Jeo, G M Lee, H Y Son



Nigeria

Portieri: Oluehi, Nnadozie, Jonathan.

Difensori: Ohale, Ebere, Ebi, Michael, Okeke.

Centrocampisti: Okoronkwo, Nwabuoku, Chikwelu, Uchendu, Okobi, Ajibade, Ayinde, Chukwudi.

Attaccanti: Imo, Oshoala, Oparanozie, Kanu, Ordega, Ihezuo, Ogebe.



Norvegia

Portieri: Hjelmseth, Fiskerstrandt, Bogstad.

Difensori: Moe wold, Thorisdottir, Hovland, Skinnes, Mjelde, Minde, Redisch.

Centrocampisti: Boe Risa, Asland, Engen, Eikeland, Reiten, Maanum, Haavi, Saevik.

Attaccanti: Thorsnes, Herlovsen, Graham, Utland, Nautnes.



Nuova Zelanda

Portieri: Nayler, Esson, Olla.

Difensori: Percival, Green, Boot, Moore, Stott, Riley, Erceg, Morton, Skilton.

Centrocampisti: Longo, Hassett, Bowen, Duncan, Cleverley, Chance.

Attaccanti: Kete, Gregorius, White, Wilkinson, Satchell.



Olanda

Portieri: Van Veenendal, Kop, Geurts.

Difensori: Van Lunteren, Van der Gragt, Van Dongen, Van Es, Dekker, Kerkdijk, Bloodworth, Van der Most.

Centrocampisti: Spitse, Van de Donk, Pelova, Groenen, Kaagman, Roord.

Attaccanti: Van de Sanden, Miedema, Martens, R. Jansen, E. Jansen, Beerensteyn.



Scozia

Portieri: Alexander, Lynn, Fife.

Difensori: Smith, Docherty, Corsie, Beattie, Lauder, Arthur, Howard, J. Murray.

Centrocampisti: Love, Little, Weir, Crichton, C. Murray, Arnot.

Attaccanti: Evans, Ross, Emslie, Clelland, Brown, Cuthbert.



Spagna

Portieri: Gallardo, Panos, Quinones.

Difensori: Celia, Leila, Paredes, Ivana, Corredera, Marta, Maria Leon, A. Pereira.

Centrocampisti: Losada, Alexia, Patri, Virginia, Meseguer, Aitana, Sampedro.

Attaccanti: Mariona, J. Hermoso, L. Garcia, Falcon, Nahikari.



Sudafrica

Portieri: Mpuru, Dlamini, Swart.

Difensori: Ramalepe, Vilakazi, Matlou, Van Wyik, Dhlamini, Mbane, Makhubela, Gamede.

Centrocampisti: Makhabane, Motlhalo, Jane, Smeda, Biyana, Ndimeni, Holweni.

Attaccanti: Fulutudilu, Mthandi, Kgatlana, Seoposenwe, Mulaudzi.



Svezia

Portieri: Lindahl, Falk, Musovic.

Difensori: J. Andersson, Sembrant, Glas, Fischer, Eriksson, Ilestedt, Bjorn.

Centrocampisti: Janogy, Asslani, Roddar, Zigiotti, Seger, Schough, Rubensson.

Attaccanti: Hurtig, Jakobsson, Blackstenius, Rolfo, Anvegard, Larsson.



Thailandia

Portieri: Boonsing, Chor Charoenying, Sornpao.

Difensori: Saenkhun, Chinwong, Sritara, Phancha, Phetwiset, Srangthaisong, Chuchuen, Philawan.

Centrocampisti: Khueanpet, Intamee, Srimanee, Waenngoen, Saengchan, Boothduang, Sung-Ngoen.

Attaccanti: Nild, Thongsombut, Pengngam, Dangda, Sornsai.



USA

Portieri: Naeher, Harris, Franch.

Difensori: Sauerbrunn, O'Hara, Dahlkemper, Krieger, Davidson, Sonnett, Dunn.

Centrocampisti: Mewis, Brian, Ertz, Horan, Lavelle, Long.

Attaccanti: Pugh, Lloyd, Morgan, Rapinoe, Heath, McDonald, Press.