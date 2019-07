Le campionesse d'Europa sfideranno quelle del mondo in carica. Sarà l'Olanda a incrociare gli Stati Uniti nella finale dei Mondiali femminili in programma domenica a Lione: le Oranje superano la Svezia e approdano alla prima finalissima, ma dovranno compiere un'altra impresa per ribaltare le previsioni degli analisti. Nelle scommesse sul vincente di Snai a dominare sono le calciatrici a stelle e strisce: un altro successo degli Usa si gioca a 1,75, mentre le olandesi sono a 4 volte la posta.