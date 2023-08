Partita da dentro o fuori per l'Italia, che sfida il Sudafrica al Regional Stadium di Wellington con l'obiettivo di riscattare la sconfitta contro la Svezia e conquistare un posto negli ottavi di finale. Alle ragazze di Milena Bertolini basterà un pareggio solo in caso di mancato successo dell'Argentina contro le svedesi, che guidano il girone con 6 punti, 3 in più delle Azzurre (Sudafrica e Argentina hanno un punto). In caso di passaggio del turno da seconda del gruppo l'Italia troverebbe l'Olanda, che ha vinto il suo girone davanti agli Stati Uniti.



FORMAZIONI UFFICIALI



Sudafrica (3-4-3): Swart; Gamede, Matlou, Mbane; Ramalepe, Dhlamini, Motlhalo, Moodaly; Magaia, Kgatlana, Seoposenwe



Italia (4-1-4-1): Durante; Di Guglielmo, Linari, Orsi, Boattin; Giugliano; Bonansea, Dragoni, Caruso, Beccari; Giacinti.