A guardare le quote, il match tra Francia e Belgio sembra una finale anticipata dei Mondiali. Nel match di domani a San Pietroburgo, che in realtà è la semifinale del torneo, si affrontano, si legge in una nota, le due principali favorite per alzare il trofeo. I Bleus - sempre convincenti nel loro cammino fino a qui - sono davanti a tutti sul tabellone Snai, piazzati a tre volte la scommessa. Il Belgio, invece, sale a 3,75, una quota condivisa con l’Inghilterra, che dopodomani se la vedrà con la Croazia, ultima in tabellone a 4,75. Tornando alla partita di domani, dicono Francia anche i due precedenti mondiali della sfida: il terzo successo è dato a 2,55. Si sale a 3,10 per il successo del Belgio, mentre è a 3,25 l’ipotesi pareggio. A proposito di pareggio, sono terminati così i tempi regolamentari dell’ultimo confronto in Coppa del Mondo: 2-2 nella finale terzo e quarto posto del 1986. A vincere, dopo i tempi supplementari chiusi sul 4-2, fu la Francia. Chi vuole può provare a puntare su un “replay”, ossia, l’affermazione francese dopo 120 minuti di gioco: la Francia qualificata dopo i supplementari è offerta a 9,75, per il Belgio si va a 11. Nella scommessa secca su chi andrà avanti, i Bleus sono favoriti per l’ennesima volta e piazzati a 1,73, i Diavoli Rossi pagherebbero 2,05.Doppietta Lukaku - Una delle poche scommesse in cui è il Belgio a prevalere è quella sui marcatori dell’incontro, dove su tutti svetta Romelu Lukaku, dato a 3,00 per la quinta rete nel torneo. Sulla punta dello United c’è da registrare che i suoi 4 gol sono arrivati grazie a due doppiette, un’altra viaggia a 13 volte la posta. Dall’altra parte del campo risponde Kylian Mbappè, dato a 3,10 per e a 14 per una doppietta.